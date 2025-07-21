21 Июля 2025
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Общество Вологодская область
Фото: t.me/governorspressoffice

Вологодчина в ТОП-10 страны по эффективности реализации молодежной политики

Соответствующий мониторинг работы всех субъектов Российской Федерации по нескольким ключевым направлениям составило Федеральное агентство по делам молодежи. 

«Продолжаем укреплять позиции Вологодской области в молодежной политике на федеральном уровне. По итогам 2024 года занимаем восьмую строчку в рейтинге эффективности реализации этой сферы среди регионов нашей страны, где проживает от 200 до 500 тысяч молодых людей. Действуем комплексно, работаем на результат: создаем современную инфраструктуру для саморазвития, насыщаем жизнь молодежи яркими культурными и спортивными событиями, поддерживаем прорывные социальные идеи и многое другое. Молодежь Вологодчины – одна из движущих сил нашего региона, и мы инвестируем в будущее нашей родной земли», – сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

К примеру, на Вологодчине функционирует сеть молодежных центров, которая с каждым годом расширяется благодаря поддержке Губернатора Георгия Филимонов и Росмолодёжи. В 2024 году по федеральной программе «Регион для молодых» были отремонтированы и оборудованы Череповецкий молодежный центр и креативное пространство «Салют, молодежь» в Вологде, а годом ранее – Региональный центр патриотического воспитания.

В настоящее время создаются молодежные центры в Бабаевском, Вологодском, Великоустюгском и Череповецком округах, модернизируется «точка притяжения» в Сокольском муниципалитете. В следующем году новые современные центры для молодежи появятся в Кадуйском, Тарногском и Тотемском округах, еще два – в Вожегодском и Вытегорском муниципалитетах – будут отремонтированы.

В 2024 году Вологодчина приняла Окружной форум добровольцев Центрального и Северо-Западного федеральных округов и Всероссийский слет специализированных студенческих отрядов аграрных вузов России. В этом году в областной столице состоится еще одно молодежное событие федерального уровня – Всероссийский фольклорный форум «Вологда.ФОЛК». Он пройдет с 14 по 17 августа и объединит 300 творцов со всей страны.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Важно, что областной форум «Регион молодых» второй год подряд становится площадкой проведения федерального конкурса «Росмолодёжь.Гранты», где в совокупности вологжане выиграли уже свыше пяти миллионов рублей. Всего в прошлом году юноши и девушки привлекли около 20 миллионов рублей грантовых средств на реализацию 45 социально ориентированных проектов.

Аналоги федеральных грантовых конкурсов также проводятся в Вологодской области. Так, в 2024 году состоялся областной конкурс молодежных проектов с фондом в размере 6,5 миллиона рублей, которые направили на поддержку 32 инициатив. В текущем году по инициативе Губернатора Георгия Филимонов финансирование этого конкурса увеличилось до восьми миллионов рублей.

В написании социального проекта вологжанам помогают специалисты Молодежного грантового офиса, созданного по поручению Главы региона. Консультации проводятся совершенно бесплатно как в онлайн-, так и в офлайн-режиме, а запись доступна по ссылке.

Теги: молодежная политика, вологодчина, георгий филимонов


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