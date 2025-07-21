Куратора свердловского туризма Туканову лишили места в Наблюдательном совете по управлению туркластерами

Эльмиру Туканову, занимающую должность главы свердловского департамента туризма, лишили поста председателя Наблюдательного совета АНО "Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами".

Как сообщает ЕАН со ссылкой на информированный источник, ее место займет замгубернатора Среднего Урала Дмитрий Ионин. По словам главы Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаила Мальцева, вероятно, пока Туканова занимала пост, проседала работа по развитию кластера, а потому в УАТ отстранение воспринимают весьма положительно.

Напомним, что 1 июля силовики пришли в департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области. Тогда же источник в региональном правительстве отметил, что следственные мероприятия напрямую с деятельностью департамента не связаны, а Туканова не имеет правового статуса в рамках какого-либо уголовного дела.

Сама Туканова рассказывала, что представители ОБЭП запрашивали документы одного из грантополучателей.