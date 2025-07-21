В сочинском парке развлечений "Скайпарк" разбился мужчина

В сочинском горном парке развлечений Skypark Sochi разбился мужчина. Он упал без страховки с высоты 200 метров, передает Mash. Очевидцы говорят, что мужчина сам подошел к краю площадки, откуда обычно совершают прыжки со страховкой (банджи джампинг). На месте ЧП работают правоохранительные органы.

В прошлом году в Абхазии погиб мужчина из Оренбургской области. ЧП произошло в Гагрском районе, близ дороги, ведущей на Гегский водопад, в Бзыбьском ущелье. "28-летний мужчина катался на так называемой тарзанке и по неустановленной причине сорвался с нее и упал на скалу. В результате падения он получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте", - сообщали тогда в правоохранительных органах республики.