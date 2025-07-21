В жилом доме в Новороссийске взорвался газ

В Новороссийске в многоэтажном жилом доме рванул газ. Начался пожар.

Сообщение о происшествии поступило спасателями в 14.50 (по местному времени, оно совпадает с московским) 21 июля. Речь шла о доме на Анапском шоссе. К моменту приезда сотрудников МЧС на место в доме горели три квартиры. В 15.10 огонь локализовали на площади в 300 "квадратов".

Предварительной причиной пожара является взрыв газовоздушной смеси. Эвакуировано 25 человек, сообщает управление МЧС по Краснодарскому краю.