В Италии отменили концерт Валерия Гергиева

В Италии отменили выступление российского дирижёра и директора Большого театра Валерия Гергиева. Он должен был выступить с симфоническим оркестром на концертной площадке Королевского дворца в Казерте недалеко от Неаполя. Об отмене выступления сообщают итальянские СМИ со ссылкой на дирекцию Королевского дворца.

Против участия Гергиева в фестивале "Лето короля" 27 июля выступили украинские активисты, оппозиционные российские политики и общественные деятели, глава Министерства иностранных дел Италии, министр культуры Италии и т.д.

Гергиева считают человеком близким к Кремлю. Музыкант участвовал в концертах и других мероприятиях, организованных властями РФ. С началом СВО его концерты и гастроли в Европе и других "недружественных странах" отменялись.