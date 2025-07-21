21 Июля 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

В Свердловской области могут уволить полицейского, подозреваемого в интимной связи с подростком

Майора полиции в Алапаевске, подозреваемого с интимной связи с 15-летней школьницей, собираются уволить из органов. Этуинформацию Накануне.RU подтвердил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

"Принято решение об отстранении данного сотрудника от исполнения служебных обязанностей. В ближайшее время его уволят из системы МВД по отрицательным основаниям. В случае подтверждения вины он будет привлечён к предусмотренной законодательством ответственности", - отметил полковник Горелых.

Напомним, уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ "Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста".

Ранее стало известно, что полицейский познакомился с подростком, когда подрабатывал в такси. Мужчина обещал бросить жену и ребенка ради школьницы, а та вскоре поняла, что беременна.

Ранее депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских рассказывал, что сначала семья пыталась привлечь сотрудника ОВД к ответственности на местном уровне, но "столкнулась с круговой порукой". По словам адвоката семьи, правоохранитель знал все действия следователей наперед, а потому и действовал на опережение.

Когда же о ситуации узнал Альшевских, он направил запросы руководителям региональных прокуратуры, СКР и ГУВД с просьбой инициировать проверки.

Теги: Алапаевск, беременность, школьница, полицейский


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