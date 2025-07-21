В Костромской области еще у 10 школ появятся пешеходные переходы

В Костромской области к новому учебному году современные пешеходные переходы появятся вблизи еще десяти школ. Решение о поддержке проекта "Дорога в школу" принято губернатором Сергеем Ситниковым во время рабочей поездки в Буйский район. Проект инициировало региональное отделение партии "Единая Россия".

Цель проекта – обеспечить безопасность детей по пути на занятия и обратно. Для этого на пешеходных переходах должны быть приняты дополнительные меры безопасности – светофоры, "лежачие полицейские", светоотражающие знаки и другие. По поручению главы региона проведена работа с жителями, с родительскими комитетами школ, собрана информация по проблемным участкам. Сегодня председатель Костромской областной думы, секретарь регионального отделения "Единой России" Алексей Анохин доложил о результатах.

"Была организована работа с жителями муниципальных образований, с родительскими комитетами. На первом этапе с 19 июня по 5 июля мы собирали заявки по тем критериям, которые соответствовали оборудованию пешеходных переходов к школе. А с 5 по 20 июля проходило онлайн голосование, в котором приняли участие 21 тыс. человек. На сегодняшний момент мы определили 10 школ-победителей", - сказал Алексей Анохин.

В первоочередной список для оборудования современных безопасных пешеходных переходов вошли школы №№ 25, 30 и 33 Костромы, Караваевская средняя школа, школа №2 Нерехты, школа №3 Шарьи, школа №1 Волгореченска, школа №3 Галича, школа № 13 Буя, Коткишевская средняя школа Нейского района.

Сергей Ситников поручил департаменту транспорта и дорожного хозяйства совместно с муниципалитетами оперативно и качественно организовать работы. Обустройство переходов необходимо провести к началу учебного года. Соответствующее распоряжение будет подготовлено и вынесено на ближайшее заседание администрации, сообщает пресс-служба администрации Костромской области.