Вологодский филиал Фонда «Защитники Отечества» и Северная железная дорога подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение стало результатом рабочей встречи руководства филиала Фонда «Защитники Отечества» по Вологодской области и филиала ОАО «РЖД» – Северной железной дороги.

«Подписали соглашение о сотрудничестве между вологодским филиалом Фонда «Защитники Отечества» и Северной железной дорогой. Его главная цель – выстроить комплексную систему поддержки участников Специальной военной операции из Вологодской области и их родных, расширить возможности предоставления помощи вологжанам. Это первое подобное соглашение, подписанное СЖД с региональным филиалом Фонда. Совместными усилиями будем возвращать наших лучших людей к мирной жизни, помогать семьям ушедших в Вечность Героев и заниматься патриотическим воспитанием подрастающего поколения», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Северная железная дорога уже имеет успешный опыт работы по поддержке семей железнодорожников, принимающих участие в Специальной военной операции. Теперь ее руководство готово оказать содействие в трудоустройстве ветеранов СВО из Вологодской области и их близких.

В рамках соглашения СЖД обязуется создать дополнительные рабочие места для вологжан, помогать региональному филиалу Фонда «Защитники Отечества» в организации социокультурных и спортивных мероприятий, подготовке семей к возвращению мужчин из зоны боевых действий.

Ресурсы волонтерского штаба Северной железной дороги и ее ведомственных лечебно-оздоровительных комплексов также будут задействованы. Их направят на реализацию совместных с вологодским филиалом Фонда проектов, организацию лечения и реабилитации для ветеранов СВО и членов их семей.

Большую работу по поддержке участников Специальной военной операции и их родных ведет и Правительство Вологодской области. На эти цели направлено уже свыше шести миллиардов рублей, а в регионе действуют более 40 мер господдержки и оказывается помощь всем без исключения категориям военнослужащих: контрактникам, мобилизованным, добровольцам, сотрудникам ЧВК.

Перечень мер регулярно расширяется. Подробная информация о доступных льготах и выплатах размещена на сайте. Консультационная поддержка осуществляется по короткому номеру «122», который действует на базе Единой информационно-справочной службы.