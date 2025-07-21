21 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

Работнику "Интернет решений" в Екатеринбурге выплатят полмиллиона за тяжелую производственную травму

В Екатеринбурге ООО "Интернет решения" выплатит своему сотруднику полмиллиона рублей за тяжелую производственную травму. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел 7 января текущего года, когда оператор склада работала в обособленном подразделении организации на территории Логопарка Кольцовский. При разборе паллета с товаром ей на голову упала незакрепленная рулевая тяга длиной 1,8 м и весом примерно 10 кг, находившаяся в середине паллета. Пострадавшую сразу госпитализировали в ГАУЗ Свердловской области "Городская больница № 36 "Травматологическая", где был постановлен диагноз - сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы.

Проверка показала нарушения государственных требований охраны труда в деятельности компании, что и привело к несчастному случаю. Среди них:

  • неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, выразившееся в размещении рулевой тяги на паллете (поддоне) способом, не исключающим его падения;
  • недостатки в организации и подготовке работника в сфере охраны труда, в том числе непроведение инструктажа по охране труда в установленном порядке;
  • недостатки в создании и обеспечении функционирования системы управления охраной труда, выразившиеся в допуске работника без прохождения предварительного (периодического) медицинского осмотра.

Прокуратура направила в Октябрьский районный суд исковое заявление о взыскании с ООО "Интернет решения" в пользу работника компенсации морального вреда в размере 500 тыс. рублей. Суд требования удовлетворил. Ведомство проконтролирует фактическое исполнение судебного акта.

Теги: Екатеринбург, Интернет решения, травма, компенсация, прокуратура


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