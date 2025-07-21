Белгородцев могут начать отселять из приграничных районов в преддверии зимы

Жителей приграничных с Украиной районов Белгородской области могут переселить перед зимой, если власти не успеют починить и подготовить их дома к зиме.

"Одно дело – прошлая зима – была мягкая и практически без снега. А если она будет холодная и снежная, если мы не сможем туда войти, а люди останутся один на один с проблемами с ЖКХ? Если мы видим, что не можем [подготовить дом к зиме], то давайте отселять [жильцов]", - цитирует РИА Новости губернатора региона Вячеслава Гладкова.

Ранее стало известно, что в приграничных районах Белгородской области демонтируют "лежачих полицейских" – чтобы в случае появления дрона машины могли быстро набирать скорость и уезжать.