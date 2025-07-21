Владельцы домашних животных в России тратят около 5 тысяч рублей в месяц на питомцев

Россияне, у которых дома живут животные, в среднем тратят на них около 5 тыс. руб. в месяц, это данные исследования "Авито Рекламы" и "Авито Товаров".

Выяснилось, что основную статью расходов ожидаемо составляют корма и лакомства — их покупают 88% владельцев. Каждый четвертый (26%) регулярно радует своего любимца новыми игрушками, и почти столько же покупают специальные шампуни и косметику (23%).

Основным местом для покупок таких товаров остаются зоомагазины (59%), но и маркетплейсы уже занимают серьезную долю в 32%.

О новинках для животных россияне узнают благодаря сарафанному радио – от друзей, коллег и родственников (40%). 26% обращают внимание на рекламу на маркетплейсах и сайтах с объявлениями, почти столько же узнают о новинках благодаря рекламе на ТВ.