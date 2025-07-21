Штрафы за перевозку детей без автокресел удвоят

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, предполагающий увеличение штрафов за перевозку детей без специальных удерживающих устройств - автокресел.

Как сообщает ТАСС, инициатива была внесена на рассмотрение председателем Комитета Совфеда по экономической политике Андреем Кутеповым и членом комитета Игорем Тресковым. Штраф для водителя предлагается увеличить с трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — с 25 до 50 тысяч, для юридических лиц — со 100 до 200 тысяч.

По действующим правилам, дети младше 7 лет перевозятся только в детском кресле, в возрасте 7-11 лет можно на заднем сиденье, но с ремнем безопасности, а на переднем - в детском кресле. С 12 лет можно ездить на переднем, но с ремнем безопасности.