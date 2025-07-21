США выступили против диктата ВОЗ по борьбе с пандемиями

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший и госсекретарь Марко Рубио заявили о том, что США отказываются от следования указаниям ВОЗ по борьбе и предотвращению пандемий.

Речь идет о поправках к Международным медико-санитарным правилам, предложенных в 2024 году, которые вводят чрезвычайные полномочия ВОЗ. Администрация президента Дональда Трампа назвала их вмешательством во внутренние дела США.

Отмечается, что эти поправки "открывают возможности для манипулирования информацией, пропаганды и цензуры, которые мы наблюдали во время пандемии". Они подрывают суверенитет стран, способствуют развертыванию глобальной инфраструктуры слежки за людьми, цифровых паспортов вакцинации и пр. США не позволят ВОЗ ограничивать права граждан под предлогом борьбы с пандемиями.

"Новые правила имеют слишком общие формулировки, но которые дают ВОЗ беспрецедентные полномочия. Мы не хотим, чтобы такая система еще больше институционализировалась. Хотим ли мы будущего, в котором каждый человек, каждое движение, каждая транзакция, каждое человеческое тело постоянно находятся под наблюдением?" - сказал в своем видеообращении Кеннеди.

Историк Андрей Фурсов считает, что с помощью ковида мировой правящий класс не достиг своих целей и теперь людей пугают новыми пандемиями, чтобы заставить государства подписать Пандемическое соглашение и согласиться с чрезвычайными глобальными полномочиями ВОЗ.