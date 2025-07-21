Жительница Нефтеюганска пыталась заказать убийство своей знакомой

Жительница Нефтеюганска пыталась заказать убийство своей знакомой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Она обратилась к своему родственнику, пообещав ему 170 тыс. руб. за убийство. Тот обратился в полицию и правоохранители подыграли женщине - один из полицейских притворился киллером и прислал заказчице фотографии с инсценировкой убийства. Получив доказательства, она передала вознаграждение исполнителю.

Подозреваемую задержали. Следователи предъявили ей обвинение. По ходатайству следователя решением суда обвиняемая заключена под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.