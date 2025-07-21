В Испании погиб экс-чиновник украинского МВД Грушевский

В Вильхойса (Испания) в жилом комплексе Cala Alta найдено тело экс-чиновника украинского МВД Игоря Грушевского.

Тело нашли 29 июня в бассейне комплекса. Грушевский лежал лицом вниз в воде, без признаков жизни, приводит РБК данные El Español. 61-летний погибший прежде работал в департаменте по борьбе с организованной преступностью МВД Украины, а позднее — в Национальной полиции.

Уточняется, что тело нашли в том же жилом комплексе, где ранее убили российского пилота-перебежчика Максима Кузьминова. Об угоне Кузьминовым вертолета Ми-8 стало известно в начале сентября 2023 г. Позже он перебрался в Испанию. Там перебежчик жил на широкую ногу и ездил на "мерседесе" S-класса, часто ходил в бары с русскоязычной и украиноязычной публикой и особенно не скрывался. О его местоположении могли узнать после сообщения бывшей девушке, которая живет в России: он приглашал её в гости. Погиб Кузьминов в феврале 2024 г. В пилота выпустили шесть пуль — по словам одного из испанских следователей, такого он давно не помнит.