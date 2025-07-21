Спрос на российскую сталь восстановится при ключевой ставке в 12%

В России восстановление спроса на сталь возможно при условии снижения ключевой ставки до 12% (текущая – 20%), считает генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев. При этом на российских сталеваров давит не только жесткая денежно-кредитная политика, но и конкуренция со стороны Китая и Казахстана.

Сейчас продукция российских сталеваров не очень-то востребована: в машиностроении и энергетике спрос упал на четверть, в строительстве – на 13%.

При этом, по словам Шевелева, снижение ключевой ставки до нейтральных значений не моментально скажется на оживлении рынка, а с лагом от полугода до года, передает РБК.