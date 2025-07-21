2 590 жителей Сладковского района осмотрели тюменские медики в рамках проекта "Здоровое село"

2 590 жителей Сладковского района осмотрели тюменские медики в рамках проекта "Здоровое село", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Во всех сельских поселениях муниципалитета проведен комплекс мероприятий по профилактике, диагностике и лечению различных заболеваний. Осмотрены специалистами 2 590 человек, из них 1 198 — в поликлинике села Сладково, 1 392 — в сельских поселениях.

Итоги работы медиков в муниципалитете: впервые было выявлено 88 заболеваний, среди которых 14 случаев болезней системы кровообращения, пять заболеваний эндокринной системы и одно заболевание органов дыхания, у 426 пациентов откорректировано лечение, 119 человек направлены на дополнительное обследование для уточнения диагноза и разработки более точной схемы лечения, 21 пациент прошел коронароангиографию, что позволило оценить состояние коронарных артерий и при необходимости начать своевременное лечение, восемь человек госпитализировано по показаниям.

Проект "Здоровое село" действовал в Сладковском районе с 7 июля по 18 июля. В поселках и селах работали две медицинские бригады: одна вела прием в поликлинике, а вторая на выезде.