"Авангард" расторг контракт с экс-игроком "Автомобилиста" через 1,5 месяца после заключения

Хоккейный клуб "Авангард" и защитник Джесси Блэкер расторгли контракт. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе омской команды.

Уточняется, что договор с игроком расторгнут по соглашению сторон без выплаты денежной компенсации. О причинах такого решения не сообщается.

Как заявил генеральный менеджер ХК "Авангард" Алексей Сопин, расставание с Джесси Блэкером "необычное": хоккеист не успел провести с командой ни одной тренировки.

"Но межсезонье – это период активной работы, единственное окно с возможностью что-то менять во благо команды, в целях усиления состава и оптимизации ситуации под потолком. Мы признательны хоккеисту и его агенту за то, что отнеслись к нашему решению с пониманием", - отметил функционер.

В прошлом сезоне КХЛ Блэкер выступал за екатеринбургский "Автомобилист". Он перебрался в Омск 1,5 месяца назад – в начале июня. Сообщалось, что его контракт с "Авангардом" был рассчитан на два года.