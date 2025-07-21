Владимир Мазур сообщил, что в 35 школах Томской области обновят образовательное оборудование

Губернатор Томской области Владимир Мазур сообщил, что до начала учебного года в обновленных классах школы №26 Октябрьского района областного центра установят интерактивные доски в классах, компьютеры в кабинете информатики, лабораторное оборудование в кабинетах физики, химии и биологии, образовательные комплексы для разработки беспилотных летательных аппаратов, будет оснащен современным оборудованием актовый зал.

"И это – один из десятков примеров. Всего по программе «Модернизация школьных систем образования» национального проекта «Молодёжь и дети» этим летом приводим в порядок 35 школ в 12 городах и районах нашей области", - сообщил Владимир Мазур в своем телеграмм-канале.

В частности модернизация пройдет в школах Томска, Северска, Стрежевого, Томского, Зырянского, Каргасокского, Кожевниковского, Колпашевского, Кривошеинского, Парабельского, Первомайского и Шегарского районов. В 35 обновляемых школах учатся 14 тысяч детей.

"Вместе с педагогами стремимся к тому, чтобы все учились в комфортных условиях – тогда уроки интереснее, оценки – выше, а настроение у детей и родителей – лучше. Но главное это то, что дети получают больше возможностей поступить в колледжи, техникумы и университеты (в которых бюджетных мест на первых курсах столько же, сколько и выпускников школ по всей области), получить востребованную специальность и отличную работу в дальнейшем. Поручаю главам городов и районов, строительному и образовательному блокам администрации держать на постоянном контроле сроки и качество ремонта и оснащения школ", - подчеркнул Владимир Мазур.