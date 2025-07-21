Царь-пробка у Крымского моста растянулась на 22 километра

В выходные на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края образовалась пробка на 1700 автомобилей, она растянулась на 22 километра. Стоять в этой пробке на 30-градусной жаре приходится по много часов.

Сегодня пробка "значительно" сократилась и составляет всего 1150 транспортных средств, сообщает оперштаб по Крыму. Ожидание проезда по мосту в такой пробке составляет более трех часов. Со стороны полуострова ситуация получше: 545 автомобилей, ждать своей очереди придется лишь два часа.