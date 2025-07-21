МРОТ на 2026 год едва превысит 27 тысяч рублей

Министерство труда и социальной политики России предложило установить МРОТ с 1 января 2026 года в размере 27 093 руб., соответствующий федеральный законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее стало известно, что средняя пенсия неработающего пенсионера в России составляет сейчас чуть больше 24 тыс. руб., это данные Социального фонда.

При этом МРОТ на 2025 год составляет 22,4 тыс. руб., прожиточный минимум для пенсионеров – 15,2 тыс. руб. в месяц.

С 1 января по 1 апреля средний размер выплат неработающим пенсионерам увеличился с 23,7 до 24 тыс. руб. В начале 2025 года страховые пенсии были проиндексированы на 9,5%, социальные — на 14,75%.

На 1 апреля в России проживало почти 41 млн пенсионеров.