Фотовыставка "Медь.Арт" в Екатеринбурге покажет медный характер в реальных условиях

В Екатеринбурге открылась фотовыставка "Медь.Арт". Экспозиция стала частью большого праздника Русской медной компании ко Дню металлурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, выставка открылась в парке "Россия – моя история" и объединила 30 фото, на которых представлены моменты добычи и производства меди. Это экспозиция о том, как металлурги производят один из самых востребованных металлов для развития космоса, атомной энергетики, медицины, промышленности и других сфер жизни страны и мира.

Проект Русской медной компании "Медь.Арт" объединил лучших уральских фотографов и сотрудников предприятий, чтобы запечатлеть медный характер в реальных условиях. Металлурги обладают невероятно сильным характером, который помогает им каждый день спускаться в шахты, проезжать десятки тысяч километров по карьерам, долгими часами стоять у раскаленных печей.

Чтобы разглядеть в производстве меди прекрасное и воплотить это в настоящее искусство, пять фотографов отправились на предприятия РМК в Челябинской области. Каждый из них запечатлел в своих снимках один день из жизни металлургов и горняков.

Кто-то спустился в шахту, кто-то в карьер, где ездят самосвалы, а огромные экскаваторы добывают руду. Кто-то побывал на обогатительной фабрике, где получают медный концентрат, или увидел, как разливается медь на медеплавильном заводе. А кто-то познакомился с тем, как получают готовую продукцию – медную катанку и медную фольгу.

"Промышленное производство я снимаю уже около 20 лет. Не раз стоял у горячих печей и снимал раскаленный металл. Медь очень пластична, она постоянно разная. Иногда нужно подождать, чтобы сделать нужный снимок. Но самое интересное на производстве – это люди. Интересно снимать именно людей. Когда я был на заводе, я проникся их спокойствием, невероятной уверенностью в себе и огромной любовью к делу. И это мне хотелось показать в своих снимках – невероятный характер, который круче огня и металла", - рассказал уральский фотограф Антон Буценко.

Фотовыставка дала старт большому празднику Русской медной компании ко Дню металлурга, который продолжился на фестивале "Лето с РМК". Активности были расписаны на целый день. Открылась программа научным шоу для детей: огонь, дым и опыты произвели большое впечатление на ребят. Затем детям показали спектакль о богатствах уральской земли "Огневушка-поскакушка". Кроме того, гости площадки смогли своими руками создать уникальные украшения из уральских камней – все ушли с новыми браслетами, кулонами и ободками.

Вечерняя программа началась с научно-популярного фильма о главном металле человечества – меди. Затем гости площадки приняли участие в викторине и получили призы.

Завершился праздник выступлением кавер-группы "Шалости", которая исполнила самые популярные песни последних лет. Послушать любимые хиты пришли около 300 человек.