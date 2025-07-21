"Человек собаке дом". В Екатеринбурге пройдет собачий карнавал в поддержку бездомных животных

В парке им. Маяковского в Екатеринбурге пройдет собачий карнавал "Человек собаке дом" в поддержку бездомных животных. Шествие с большой картонной собакой-куклой под управлением артистов, собачьи танцы, дрессировщик на ходулях и собрание самых активных владельцев четвероногих заполнят ЦПКиО уже в это воскресенье.

Как рассказали Накануне.RU организаторы, фестиваль продлится с 11.00 до 20.00 и будет включать в себя прогулки с собаками из пяти частных приютов, бесплатные экскурсии по парку, бесплатные мастер-классы для детей (4+), благотворительную ярмарку. В 17.00 владельцы собак смогут посетить лекцию кинолога, а в 18.00 — лекцию ветеринара.

Карнавал стартует в 19.00 от сцены Sound Park на Мичурина, 230/6, с масштабного театрализованного шествия, которое объединит в себе более 50 больших картонных собак, созданных горожанами, а также настоящих питомцев в оригинальных костюмах и их хозяев. Во главе пройдет огромная картонная собака-кукла под управлением трех артистов. Командовать парадом будет добродушный дрессировщик на ходулях.

"Это не просто парад, это — наш громкий лай в поддержку гуманного отношения к животным, — координатор фестиваля говорит Евгений Исхаков. — Представьте: аллеи парка заполняют десятки необычных ярких собак, рядом идут реальные питомцы с хозяевами, а впереди — гигантский символ нашего праздника. Зрелище мощное! Мы показываем, что город может объединиться ради доброго дела творчески и эмоционально. И очень надеемся, что после такого карнавала еще больше людей задумаются о помощи животным или даже решатся взять собаку из приюта".

После прохода по центральным аллеям парка всех гостей ждут зажигательные танцы с собаками — финальный аккорд доброго праздника. Более того, любой желающий может помочь достичь главной цели карнавала — поддержать активистов, занимающихся лечением, уходом за четвероногими и подбором будущего дома для бездомных животных. Среди них волонтеры "Зоозащиты", "Лаподаи", "Сириуса", "Протяни мне лапку" и "Большого пса". Для этого можно:

Принести с собой корм, лакомства или амуницию и передать волонтерам в зоне ярмарки для приютов;

Купить корм/амуницию по спецценам у партнера фестиваля — магазина "Заповедник" — и сразу передать в приюты;

Поддержать благотворительную ярмарку: купить авторские работы уральских мастеров (часть выручки отправится в приюты);

Познакомиться с собаками из приютов на прогулках (11.45-16.45).

Фестиваль "Человек собаке дом" — часть благотворительного проекта "Добрый Екатеринбург", реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов. Организаторами выступают Агентство театральных дел, портал "Культура Екатеринбурга" и ЦПКиО.