Пермский край может посетить глава Минсельхоза РФ Оксана Лут

Ее первый визит в регион может состояться до конца июля. Точная дата не называется. Также неизвестна программа визита.

Оксана Лут возглавляет Минсельхоз РФ с мая 2024 года. До этого работала в Россельхозбанке, а с 2018 года в Минсельхозе на позициях заместителя министра, первого заместителя министра.