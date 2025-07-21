Пермский край может посетить глава Минсельхоза РФ Оксана Лут
Ее первый визит в регион может состояться до конца июля. Точная дата не называется. Также неизвестна программа визита.
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Ее первый визит в регион может состояться до конца июля. Точная дата не называется. Также неизвестна программа визита.
Теги: Оксана Лут, Минсельхоз, визит в Пермь
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