Из Кольцово открываются прямые авиарейсы в Геленджик

Авиакомпания Red Wings открыла продажу билетов из Кольцово в Геленджик. Об этом сообщает официальный Telegram-канал аэропорта Екатеринбурга.

Перевозчик начнет летать из столицы Урала на черноморский курорт с 8 августа. Планируется, что прямые авиарейсы будут выполняться два раза в неделю – по понедельникам и пятницам. Билеты доступны на официальном сайте и в приложении авиакомпании.

Напомним, на прошлой неделе в Геленджике приземлился первый за три года гражданский самолет. Сообщалось, что на июль-август там разобрали уже 70% номеров в гостиницах.

Также скоро рейсы в Геленджик возобновляет авиакомпания "Уральские авиалинии".