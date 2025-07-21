В Рязани уроженцу Молдовы вменили шпионаж в пользу Украины

В Рязани ФСБ сочла 24-летнего уроженца Молдовы и гражданина России причастным к разведке в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Парень через Telegram связался с представителем украинской спецслужбы. Действуя по указанию куратора, россиянин собирал и передавал украинской разведке сведения о подразделении армии России и предприятии оборонно-промышленного комплекса в Рязанской области.

Взамен разведка Украины обещала собеседнику помочь безопасно выехать из России во Францию и вступить в запрещённое в России украинское вооруженное формирование, члены которого воюют против России на полях специальной военной операции. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован, сообщает центр общественных связей ФСБ России.