В московских аэропортах продают пол-литра воды за 450 рублей

В сети возмущаются ценами на воду (и не только) в столичных аэропортах. На фоне массовых задержек рейсов то из-за погоды, то из-за атак беспилотников люди вынуждены покупать товары первой необходимости в десять раз дороже, чем в среднем в супермаркетах.

Так, негодование вызвал чек за 0,5 литра обычной воды в аэропорту Внуково – за него пассажир отдал 455 руб. (при обычной стоимости такого объема воды в районе 45 руб.).

"Возмутительно! В таких ситуациях воду вообще должны выдавать бесплатно и всячески поддерживать пассажиров! Направляю обращение в Федеральную антимонопольную службу для незамедлительного проведения проверки и принятия соответствующих мер", - сообщил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.