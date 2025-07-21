Половина российских матерей - за отмену оценок по рисованию, физкультуре, музыке и труду

Половина российских матерей выступают за отмену оценок в школе по рисованию, физкультуре, музыке и труду. Такое предложение было озвучено недавно главой Комитета Госдумы по просвещению Ириной Белых. По ее словам, это сейчас обсуждается.

Еще раньше вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал ввести зачетную систему по неосновным предметам. Он направил письмо на имя министра просвещения РФ.

По опросу SuperJob, эту идею поддерживают почти половина родителей - 39%. За то, чтобы оставить существующую пятибалльную систему, - 43%. Остальные затруднились с ответом. То есть почти полный паритет. При этом женщины заметно чаще мужчин выступают за введение зачетов по указанным предметам - 46% против 32%. А вот среди родителей школьников перевес матерей более чем двукратный - 56% против 24% среди отцов. Скорее всего, это связано с тем, что на матерей постоянно ложатся какие-то задания по изготовлению поделок, рисованию и т.п.