В Екатеринбурге появятся две новые улицы на Уралмаше

В Екатеринбурге утверждены проекты планировки и межевания территории для строительства двух новых улиц на Уралмаше. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Новые улицы соединят проспект Космонавтов с Полевой и Тюльпановой. Строители проложат 1,3 километра дорог, ширина их проезжих частей составит от 7 до 15 метров. Вдоль расположатся 3-метровые тротуары и 2,5-метровые велодорожки.

Кроме этого, продлят улицу Полевую и обустроят на ней дождевую канализацию. Планируется, что благодаря этим улицам у жителей Уралмаша появится новый выезд к частному сектору.

Как уточнили в мэрии, реализовать проект планируют до 2045 года.