В Ростовской области БПЛА упал на железнодорожную станцию, задерживаются 50 поездов

В Ростовской области уже 50 поездов задерживаются из-за инцидента на станции Каменоломни – там на "объект инфраструктуры" упали обломки беспилотника, из-за чего начался пожар. Для тушения привлекли пожарный поезд.

"В связи с происшествием на станции Каменоломни в Ростовской области с задержками идут более 50 поездов формирования ФПК и "Гранд Сервис Экспресс".

Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Пассажиры поездов, задерживающихся в пути следования, будут обеспечены водой, свыше 4 часов — питанием", - сообщили в Федеральной пассажирской компании.

По предварительным данным, в результате падения обломков и пожара никто не пострадал.

В Ростовской области сейчас стоит 30-градусная жара.