Уровень цифровой зрелости ключевых отраслей Тюменской области составил 92,8%

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале подвел итоги 2024 года по цифровизации. По его словам, Тюменская область демонстрирует высокие результаты по этому показателю, передает корреспондент Накануне.RU.

Уровень цифровой зрелости ключевых отраслей региона составил 92,8%. Это выше планового значения (85,9%), один из лучших показателей в стране. Все массовые социально значимые услуги доступны жителям в электронной форме. Две трети обращений поступают через портал госуслуг. Все больше тюменцев выбирают цифровые сервисы – по итогам года их доля выросла до 80%.

Все государственные медицинские организации области перешли на работу с электронными медкартами. Дистанционная запись к врачам стала повседневной практикой. Более 830 тысяч человек пользуются сервисом "Мое здоровье" на портале госуслуг – вдвое больше, чем два года назад.

Цифровизация активно развивается и в образовании. 100% государственных и муниципальных образовательных организаций обеспечены доступом к интернету по технологии Wi-Fi.

"Информационные технологии становятся привычным инструментом в повседневной жизни. Они делают услуги доступнее, улучшают качество среды и помогают сосредоточиться на главном – здоровье, развитии и заботе о близких. Продолжаем движение вперед", - заявил губернатор.