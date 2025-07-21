В Москве снова масштабный потоп

Москву и Московскую область снова затопило. В регионе вторые сутки действует штормовое предупреждение с "желтым уровнем опасности", выпало около четверти месячной нормы осадков, а в ближайшее время к этому прибавится еще около 40% месячной нормы.

Горожане публикуют в соцсетях видео и фото с затопленными улицами. В Шмитовском проезде в столице в огромной луже застряла машина "скорой помощи". Также оказался затопленным участок МКАД в районе рынка "Садовод".

Подтоплены улицы в Одинцово, в Красногорске заливает тоннель под путями железнодорожной станции Павшино.

Департамент транспорта Москвы сообщил, что "на южном участке Калужско-Рижской линии временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры", нет движения от станции "Октябрьской" до "Беляево", в обратном направлении поезда идут с увеличенными интервалами.