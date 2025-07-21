Пашинян призвал католикоса всех армян готовиться к изгнанию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал готовиться к изгнанию католикоса всех армян - предстоятеля Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) Гарегина II из его резиденции в Эчмиадзине.

В конце мая Пашинян начал его резкую критику. Он обвинил Гарегина II в нарушении обета безбрачия и наличии ребенка, что несовместимо с его саном. Также осудил духовенство ААЦ, которое назвал "главными педофилами страны". Недавно потребовал проведения внеочередных выборов предстоятеля ААЦ. Пашинян говорит, что он действует не только как премьер, но и как последователь ААЦ. А Гарегин II "оскверняет нашу святыню - Первопрестольный святой Эчмиадзин". И будто бы сам призывает освободить престол от него. Это и будет сделано.

Конфликт Пашиняна с ААЦ начался еще в 2020 году из-за Нагорного Карабаха. Гарегин II после поражения Армении призвал Пашиняна уйти в отставку и стал его оппонентом. ААЦ обвиняет Пашиняна в преследованиях, направленных на раскол и подрыв единства армян. Первый вице-президент группы компаний "Ташир" Айк Игнатян призвал верующих армян встать на защиту своих святынь, если Пашинян таки нападет на ААЦ.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Пашинян - предатель своей веры и своего народа.

"Это какой-то маленький кусок антихриста, явившийся перед нашими глазами. И если армянский народ, люди, которые остались в Армении, которые живут в Армении, его не снесут... с армянской государственностью... придется распрощаться. Государство Армения останется в истории. Мы будем читать о нем только в учебниках, и мы будем рассеянный по миру народ, не имеющий и больше уже никогда, даже в перспективе, не имеющий возможности вновь обрести свое государство", - сказала Симоньян в эфире канала "Россия 1".