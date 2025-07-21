WP: Трамп призвал Зеленского наступать

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Зеленским 4 июля заявил, что Украина должна перейти в наступление. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на осведомленного о разговоре украинского чиновника.

Будто бы Трамп сказал, что Украина не сможет ничего изменить, если будет только обороняться. Несмотря на вывод Трампа, это заявление стало для Киева облегчением: Трамп готов поддерживать украинский режим в военном противостоянии России.

Недавно Трамп заявил о готовности предоставить Украине вооружение. Оружие будут отправлять не напрямую Украине, а через Европу, поскольку платить за поставки будут именно европейцы, объяснил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. На прошлой неделе он сказал, что ракеты для комплексов ПВО Patriot уже поставляются на Украину в рамках нового соглашения. Однако украинские чиновники отмечают изменчивость позиции Трампа и не считают, что его взгляды изменились кардинально.



