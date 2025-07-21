В Сургуте найдено тело ребенка, провалившегося под лед в январе 2025 года в районе речного порта

В Сургуте найдено тело ребенка, провалившегося под лед в январе 2025 года в районе речного порта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Следственным отделом по городу Сургуту продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в январе 2025 года по факту безвестного исчезновения ребенка 2017 года рождения, провалившегося под лед в районе речного порта. 19 июля 2025 года тело ребенка было замечено очевидцем в реке Обь в районе ГСК "Нептун" Сургута. Прибывшие на место водолазы извлекли тело из воды.

В рамках расследования будет проведена судебно-медицинская экспертиза и комплекс других следственных действий, в целях установления всех обстоятельств и причин случившегося.

Напомним, днем 13 января 2025 года поступило сообщение о том, что в Сургуте в районе речного порта утонул ребенок. По предварительным данным, двое детей гуляли возле реки и спустились к воде, где провалились под лед. Одного мальчика унесло течением.