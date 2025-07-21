21 Июля 2025
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Общество Оренбургская область
Фото: t.me/solntsev_official

Евгений Солнцев: Наши металлурги - настоящие труженики, которые вносят вклад в благополучие региона и страны!

Глава Оренбургской области Евгений Солнцев поздравил всех металлургов региона с их профессиональным праздником.

"Экономику региона в значительной мере определяет металлургическое производство, а предприятия комплекса являются градообразующими в ряде территорий. Порядка 13 тысяч оренбургских металлургов – это настоящие труженики, которые вносят весомый вклад в благополучие нашего региона и страны в целом", - отметил в поздравлении врио губернатора.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Он также подчеркнул, что в Год защитника Отечества важно вспомнить о поколении металлургов, которое совершило настоящий трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

А в канун Дня металлурга глава Оренбургской области Евгений Солнцев посетил комбинат «Уральская Сталь». Врио губернатора отметил, что предприятие является надежным партнером в вопросах, связанных с развитием Новотроицка.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Так, в рамках социального партнерства на данный момент в городе строятся два 12-этажных дома на улице Советской. Завершить строительство планируется в начале 2026 года.


(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Комбинат оказал поддержку в модернизации медоборудования в офтальмологическом отделении Больницы скорой медицинской помощи. Это медучреждение обслуживает население Новотроицка, Гайского муниципального округа, а также проводит выезды по восточному Оренбуржью.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Приобретенной диагностические и операционное медицинское оборудование дало возможность увеличить объемы и расширить спектр оказываемых врачами услуг, а также проводить малоинвазивные операции.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

"Результаты проектов социального партнерства – отличный пример эффективной работы с крупнейшим региональным предприятием. Такое взаимодействие власти и бизнеса способствует развитию территорий и повышению качества жизни наших оренбуржцев", - отметил Евгений Солнцев.

Теги: евгений солнцев, день металлурга, уральская сталь, социальное партнерство


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