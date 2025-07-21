Мерц: Ускоренное вступление Украины в ЕС невозможно

Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг возможность ускоренного вступления Украины в ЕС, причем не только по причине неготовности Украины, но и по внутренним причинам самого ЕС. Об этом он сказал на большой летней пресс-конференции.

Прогресс в отношениях с Украиной идет тяжело. Это связано с тем, что блок стал слишком регламентированным и "чрезмерно бюрократизированным". Он медленно реагирует на события. Для Украины же главное, чтобы закончился военный конфликт. Пока он идет, ни о каком вступлении в ЕС можно и не мечтать.

Но и после окончания военного конфликта вступления сразу не будет. А будет сначала обсуждаться восстановление Украины, потом само восстановление займет много лет. Так что Киеву нужно запастись терпением, призвал Мерц.

Немецкое издание Exxpress пишет, что Мерц в очередной раз разрушил надежды Украины. Депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО, заявил, что "это поражение всей идеологической доктрины Зеленского - ни НАТО, ни ЕС теперь не являются доступными, хотя использовались как морковка для ослов, которых загоняли в окопы воевать за Европу, в которую мы вольемся, и НАТО, которое нас обезопасит".

ЕС начал переговоры о членстве Украины летом 2024 года. Но в этом году их заблокировала Венгрия, которая категорически против принятия в состав блока воюющей страны, тем более политически нестабильной.