21 Июля 2025
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Общество Томская область
Фото: t.me/mazur_70

Участниками фестиваля активного долголетия В Томской области стали более 30 команд из регионов страны

Фестиваль активного долголетия, который прошел накануне в Молчановском районе Томской области, собрал более 30 команд со всего региона. Кроме того, приехали коллективы с Алтая, Новосибирска, Омска, Красноярска и Иркутска.

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

"У нас в области по национальному проекту «Семья» работает Томская академия активного долголетия, которая не даёт скучать даже на заслуженном отдыхе. И сегодняшний фестиваль – одно из ярких и традиционных событий академии", - отметил в своем телеграмм-канале губернатор Томской области Владимир Мазур.

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

Глава региона подчеркнул, что томское серебряное поколение показывает пример во всём: "Это беззаветное служение Родине и воспитание нового поколения защитников Отчизны. Это преданность делу своей жизни, стойкость, неравнодушие, отзывчивость, доброта."

Организаторы предусмотрели для участников фестиваля - разнообразную программу, наполненную самыми разнообразными активностями. А проведению фестиваля даже дождь не стал помехой.

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

При этом, по традиции на праздничной площадке у озера Токовое был развёрнут медицинский пункт, где каждый участник мог пройти диспансеризацию, проверить здоровье, получить рекомендации специалистов.

Теги: фестиваль, активное долголетие, владимир мазур, команды


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