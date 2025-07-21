Участниками фестиваля активного долголетия В Томской области стали более 30 команд из регионов страны

Фестиваль активного долголетия, который прошел накануне в Молчановском районе Томской области, собрал более 30 команд со всего региона. Кроме того, приехали коллективы с Алтая, Новосибирска, Омска, Красноярска и Иркутска.

"У нас в области по национальному проекту «Семья» работает Томская академия активного долголетия, которая не даёт скучать даже на заслуженном отдыхе. И сегодняшний фестиваль – одно из ярких и традиционных событий академии", - отметил в своем телеграмм-канале губернатор Томской области Владимир Мазур.

Глава региона подчеркнул, что томское серебряное поколение показывает пример во всём: "Это беззаветное служение Родине и воспитание нового поколения защитников Отчизны. Это преданность делу своей жизни, стойкость, неравнодушие, отзывчивость, доброта."

Организаторы предусмотрели для участников фестиваля - разнообразную программу, наполненную самыми разнообразными активностями. А проведению фестиваля даже дождь не стал помехой.





При этом, по традиции на праздничной площадке у озера Токовое был развёрнут медицинский пункт, где каждый участник мог пройти диспансеризацию, проверить здоровье, получить рекомендации специалистов.