Зеленский ввел санкции против журналистки-иноагента Латыниной

Зеленский подписал указ о введении санкций против пяти граждан России и Украины, в том числе против российской журналистки Юлии Латыниной (признана в России иностранным агентом). Они включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов и пр. Также в немилость попала экс-депутат Рады Наталья Королевская.

Латынина покинула Россию еще в 2017 году, но с некоторых пор критикует и режим Зеленского. В мае она обратилась к "российской оппозиции", призвав увидеть "чистейшей воды нацизм" на Украине. А недавно она заявила, что Украина в ее нынешнем виде не имеет права на существование и является стратегической угрозой для России, как Палестина - для Израиля. Она за то, чтобы Украина помнила свои русские корни. После этого заявления ее исключили из рядов "Антивоенного комитета России" - организации, созданной иноагентами за рубежом (внесен в России в перечень нежелательных организаций).

Кроме того, Латынина считает, что прежде всего не США, а Европа заинтересована в продолжении военного конфликта. И лично Зеленский.

Еще одна порция критики досталась мэру Львова Андрею Садовому за выкапывание останков советских солдат, погибших в Великой Отечественной войне, которые он предложил обменять на пленных украинцев. По ее словам, это немыслимо и гнусно. Россия отдает останки погибших украинцев тысячами, ничего не требуя взамен. Также она назвала украинские ТЦК "чудовищной системой".

Поэтому против нее введены санкции за "подрыв обороноспособности Украины и продвижение антиукраинских нарративов". Издание "Страна" полагает, что цель санкций против Латыниной - заблокировать ее YouTubе-канал на Украине.