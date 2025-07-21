Петербург принял 22 самолёта, летевших в Москву

Из-за временных ограничений работы московских аэропортов, аэрогавань Санкт-Петербурга Пулково уже приняла 22 рейса, перенаправленных в северную столицу.

Аэропорт работает с повышенной нагрузкой, все операционные службы переведены на усиленный график. В ближайшее время возможны корректировки расписания, сообщает пресс-служба Пулково.

По данным Минобороны России, за ночь сбиты 74 беспилотника. Из них 23 - над территорией Московского региона, 15 из которых - над Москвой. Мэр столицы Сергей Собянин также сообщал об атаке беспилотников на город. О серьёзных разрушениях он не говорил.