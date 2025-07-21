Госэкпертиза одобрила проектно-сметную документация на ремонт исторического здания в центре Томска

"Проектно-сметная документация на ремонт здания Общественного собрания в центре Томска, по проспекту Ленина, 50, получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Томской области Владимир Мазур.

В этом историческом здании предстоит выполнить комплексный капитальный ремонт. А после модернизации в нем будет размещен Сибирский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Согласно проекта, предполагается на первом этаже разместить выставочные залы вместимостью более 50 человек. На втором этаже будет сформирован универсальный зал на 110 человек. Использование этой локации предполагает проведение здесь выставок и концертов.

По проекту в выставочных залах будет создан специальный температурно-влажностный режим для сохранения экспонатов музея.

Кроме того, в обновленном здании разместят кофейню с отдельным входом.

Стоимость комплекса ремонтных работ с учетом того, что здание является объектом культурного наследия, на данный момент специалисты оценивают в 411 миллионов рублей.

"С директором Пушкинского музея Ольгой Николаевной Галактионовой договорились о создании рабочей группы по решению финансовых вопросов, привлечения средств федерального бюджета, вовлечения в проект меценатов", - добавил Владимир Мазур.