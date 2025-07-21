Общественник: в баре у бассейна небоскреба "Высоцкий" в Екатеринбурге нет лицензии на продажу алкоголя

В баре, который работает при бассейне на 54-м этаже небоскреба "Высоцкий" в Екатеринбурге, не оказалось лицензии на продажу алкоголя. Об этом заявил член Общественной палаты города, руководитель мониторинговой группы "Народный контроль" Дмитрий Чукреев.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, в баре у бассейна отбивают чеки, прикрываясь другой лицензией – ресторана "Панорама".

"Но есть два "но": во-первых, ресторан "Панорама" расположен на четыре этажа ниже, а во-вторых, лицензии в баре в принципе быть не может – бассейн на крыше оформлен как временная конструкция", - отметил Чукреев, уточнив, что получить разрешительные документы на торговлю крепким алкоголем здесь нельзя по закону.

Общественник обратился в УМВД по Екатеринбургу и пообещал рассказать, чем все закончилось.

Ранее Дмитрий Чукреев сообщил, что на Плотинке в центре Екатеринбурга больше не будут продавать мороженое 18+ с содержанием алкоголя. Оказалось, что продукция находится в обороте незаконно.