"Газпромнефть" запретила на своих НПЗ телефоны с GPS

Компания "Газпромнефть" якобы ввела запрет на проносы на свои нефтеперерабатывающие заводы любых устройств с GPS. Причина – попытка обезопасить предприятия от атак.

Появился приказ, подписанный генеральным директором Омского НПЗ. Позже стало известно, что аналогичные документы были подписаны и на других заводах. Согласно им, с 14 июля действуют новые правила безопасности. Теперь работникам запрещено приносить смартфоны, въезжать на территорию на автомобилях с включённым GPS и использовать любую технику, передающую геолокацию.

Для рядовых сотрудников штраф за нарушение составит 5 тыс. руб., а вот представителям подрядных организаций придётся выплатить уже 100 тыс. руб. Приказ введён из-за растущих угроз для объектов топливно-энергетической сферы, чтобы усилить защиту от диверсий и терактов, пишет Baza.