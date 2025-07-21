Музаев: Рособрнадзор не увеличит количество предметов для пересдачи ЕГЭ

Рособрнадзор не будет увеличивать количество предметов для пересдачи ЕГЭ.

Как заявил глава ведомства Анзор Музаев, это нецелесообразно и усложнит период экзаменационной кампании.

"Результаты ЕГЭ – это результаты вступительных испытаний в вузы. Расписанием предусмотрены досрочный и дополнительный периоды. В каждом из периодов есть резервные дни, когда выпускники могут пересдать один из неудовлетворительных результатов по обязательному учебному предмету для получения аттестата. Увеличение количества пересдаваемых предметов будет, по сути, еще одним периодом внутри экзаменационной кампании", – заявил Музаев, сообщает РИА "Новости".

Ранее депутат Госдумы Владимир Кошелев заявил, что школьникам, которых удалили с экзамена за нарушение правил, необходимо разрешить пересдачу ЕГЭ в том же году. По его словам, выгоняя ученика за нарушение правил ЕГЭ у него забирают возможность продолжить свое образование.