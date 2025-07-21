Депутаты предложили увеличить порог долга для запрета на выезд

Депутаты Госдумы во главе с председателем комитета по труду Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение депутатов проект закона, которым предлагается трехкратное увеличение минимальной планки долга, который может являться основанием для временного ограничения на выезд за границу.

Согласно инициативе, долговой порог для неплательщиков может быть повышен с 30 тыс. до 90 тыс. руб., а в случае неисполнения должником требований по уплате долга – с 10 тыс. до 30 тыс. руб. Как считают депутаты, это позволит привлечь внимание судебных приставов к действительно злостным неплательщикам.

По словам Нилова, это относится к долгам по уплате штрафов, услуг ЖКХ, налогам, займам в банках. Однако, по его словам, в нынешней ситуации эти суммы не столь значительны, а в список невыездных может попасть огромное количество добропорядочных граждан.

Парламентарий привел россиян, которые по каким-то причинам не живут по месту прописки и не могут своевременно получить копии постановления по делу об административном правонарушении, сообщает РИА "Новости".

Ранее 8 млн россиян стали невыездными из-за долгов, что стало рекордом.