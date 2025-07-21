В Белом доме растет недовольство Нетаньяху

В администрации американского президента растет недовольство главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху.

После ударов Израиля по Сирии в Белом доме считают, что премьер-министр вышел из-под контроля, и ведет себя как сумасшедший. "Он постоянно все бомбит", — сообщил Axios чиновник в американской администрации. По его словам, это может помешать тому, что пытается сделать президент США Дональд Трамп.

По словам другого источника издания, удары Израиля по Сирии застали президента США врасплох. Отмечается, что Трамп позвонил Нетаньяху и потребовать объяснений.

Axios отмечает, что, несмотря на перемирие между Сирией и Израилем при посредничестве Вашингтона обеспокоенность Белого дома из-за Нетаньяху и его региональной политики значительно выросла.