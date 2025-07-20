Американский журналист Такер Карлсон высоко оценил работу Владимира Путина

В интервью немецкому изданию Bild американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент России Владимир Путин добился значительных успехов в укреплении позиций своей страны.

"Я не защищаю Путина, но, на мой взгляд, он проделал грандиозную работу для России. Гораздо лучше, чем любой немецкий политик. Это точно. Ваше государство идет ко дну, а Россия поднимается", — подчеркнул Карлсон в беседе с журналистами.

Экс-ведущий Fox News также раскритиковал бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, обвинив ее в негативных последствиях миграционной политики для страны. По его словам, решение впустить большое число мигрантов нанесло ущерб Германии.