На Украине мобилизации мешает нехватка денег на конверты

Около полутора миллиона военнообязанных на Украине не встали на воинский учет, потому что у военкоматов не было денег на конверты для рассылки повесток, сообщают РИА Новости со ссылкой на депутата Верховной рады Роман Костенк, давшего интервью украинскому радио.

"У нас около полутора миллиона людей которые не обновили свои данные и не идут в ТЦК (территориальные центры комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.)… Не было денег на конверты, чтобы оповестить людей. Это абсурд", - сказал Костенко.

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.

В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.