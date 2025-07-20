Площадкой для переговоров между делегациями РФ и Украины остается Стамбул

Площадкой для переговоров между делегациями РФ и Украины остается Стамбул, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник.

Россия давно готова к новому раунду переговоров с Украиной, сигналы из Киева позволяют надеяться, что их дата появится скоро, цитирует источник издание. Турция ждет от сторон конкретики по переговорам по Украине.

Ранее Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на следующей неделе.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что переговоры РФ и Украины "подвисли" из-за действий Киева - там то ли уклоняются, то ли не могут сформулировать, когда они будут готовы к новой встрече.

Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль призывает все стороны оказать давление на Украину с тем, чтобы новый раунд переговоров с Россией состоялся.