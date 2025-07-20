В Томской области ревнивая девушка пыталась отрезать своему парню половой орган

В Томской области ревнивая девушка пыталась отрезать половой орган своему парню, сообщает Baza со ссылкой на свои источники.

Мужчину доставили в больницу в плачевном состоянии 10 июля с "частичной травматической ампутацией полового члена" и "глубокими резанными ранами мошонки". Пострадавший сообщил, что его ранила девушка, которая узнала, что у нее возможно появилась конкурентка и попыталась таким образом "решить проблему".

Врачи провели реконструктивную операцию и сумели спасти орган. Сейчас мужчина проходит лечение и восстановление в стационаре Асиновской больницы, его состояние оценивают как удовлетворительное.